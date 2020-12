Bebe Vio multata per violazione del coprifuoco (Di giovedì 3 dicembre 2020) . La campionessa paralimpica è balzata agli onori della cronaca per essersi fermata all’interno di un locale ben oltre le 18, orario stabilito per la chiusura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, giunti a seguito di una segnalazione. Il controllo sarebbe quindi avvenuto presso un locale di Mogliano Veneto il 29 novembre scorso, dopo una segnalazione di alcuni residenti del posto, insospettiti dai movimenti che sarebbero continuati oltre le 18. I presenti sono stati multati, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni. La sportiva è diventata celebre per i suoi successi alle Olimpiadi, nel fioretto individuale e in quello a squadre. Bebe Vio è anche campionessa olimpica con un oro e un bronzo conquistati a Rio De Janeiro, oltre a essere campionessa iridata con tre titoli mondiali e quattro europei. In questi anni, Bebe Vio è diventata ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) . La campionessa paralimpica è balzata agli onori della cronaca per essersi fermata all’interno di un locale ben oltre le 18, orario stabilito per la chiusura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, giunti a seguito di una segnalazione. Il controllo sarebbe quindi avvenuto presso un locale di Mogliano Veneto il 29 novembre scorso, dopo una segnalazione di alcuni residenti del posto, insospettiti dai movimenti che sarebbero continuati oltre le 18. I presenti sono stati multati, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni. La sportiva è diventata celebre per i suoi successi alle Olimpiadi, nel fioretto individuale e in quello a squadre.Vio è anche campionessa olimpica con un oro e un bronzo conquistati a Rio De Janeiro, oltre a essere campionessa iridata con tre titoli mondiali e quattro europei. In questi anni,Vio è diventata ...

