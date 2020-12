Smartphone | come saranno nel 2021

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Durante l'anno la narrazione dei nuovisegue un canovaccio abbastanza consueto, pigro finanche: quanto è grande lo schermo, che risoluzione raggiunge,si comporta con lo streaming e i videogame grazie alla velocità della connessione, più di recente qual è la frequenza di aggiornamento del display. E poi,si comporta la batteria, quante sono elavorano le fotocamere, quali effetti speciali si agitano a bordo e se sono capaci, sotto il capiente cappello dell'intelligenza artificiale, di rendere l'esperienza più piacevole, fluida, a volte persino sorprendente. Sono tutti fattori che dipendono dal lavoro d'ingegneria dei singoli costruttori ma che, spesso, hanno un protagonista in comune: il microprocessore. Termine stretto, obsoleto, in verità inappropriato, perché in uno spazio minuscolo non ...

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone come

Sapreste dirmi le differenze tra i due smartphone nel titolo? Mi dicono che l'Oppo sia leggermente meglio ma non so di preciso in cosa.. Un amico mi fa un prezzone, 180€ per lo xiaomi e 280€ per l'Opp ...Dopo il duro quadrimestre marzo-giugno, il settore è ripartito e chiude ora i primi dieci mesi dell'anno in calo al 5% a quasi 330 milioni di euro. Bene l'advertising sugli smartphone (+16,3%) ...