Salesforce acquisisce Slack per 27 | 7 miliardi di dollari

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –, colosso dei softaware in cloud per le aziende, ha acquisito, app per il lavoro condiviso e la messaggistica aziendale, per 27,7di. Il possibile accordo era emerso la scorsa settimana, quando le azioni dierano salite del 25%, mantenendosi poi su quella quotazione per i giorni successivi. L’operazione è una delle acquisizioni più importanti negli ultimi anni tra le aziende di software aziendale e il più grande acquisto mai realizzato da, che da fine agosto è stata inserita tra i 30 grandi titoli nell’indice Dow Jones, avendo scalzato la storica icona dell’energia Exxon Mobil. I termini dell’accordo prevedono che “gli azionisti diriceveranno 26,79in contanti e 0,0776 ...

zazoomblog : Salesforce acquisisce Slack per 277 miliardi di dollari - #Salesforce #acquisisce #Slack - techT2Date : DEAL DONE! #Salesforce acquisisce la piattaforma di instant messaging preferita dai professionisti e team di lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Salesforce acquisisce

Salesforce, colosso dei softaware in cloud per le aziende, ha acquisito Slack, app per il lavoro condiviso e la messaggistica aziendale, per ...Le azioni salgono del 37,59% in previsione dell'operazione per spingere i guadagni mensili al 60%. Le azioni di Salesforce hanno chiuso del 5% in rosso.