Ristori Quater | rinvio tasse e contributi | la proroga fiscale

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) All’interno del decretoci sono diverse nuove misure varate dal governo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese: fra queste, ildel pagamento dellee indennizzi per gli stagionali di turismo, spettacolo e terme, con un contributo di 1.000 euro una tantum. Ecco tutte e misure previste nel decreto.secondo acconto Irpef, Ires e Irap Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap vieneto dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Laè estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La ...