“Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione”: il libro di sole pagine bianche scala le classifiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un libro su Salvini composto da 110 pagine bianche è in cima alle classifiche “Perché Salvini merita fiducia rispetto E ammirazione” è il titolo di un libro sul leader della Lega, da giorni in cima alle classifiche Amazon e la cui particolarità è quella di essere composto solamente da pagine bianche. Tra i bestseller dell’azienda di e-commerce, infatti, il volume, il cui autore risulta essere tale Alex Green, è al primo posto. Ma perché il libro, il cui prezzo è di 6,99 euro, è composto solamente da 110 pagine bianche? A spiegarlo è direttamente l’autore in una nota: “Questo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unsucomposto da 110è in cima alleè il titolo di unsul leader della Lega, da giorni in cima alleAmazon e la cui particolarità è quella di essere composto solamente da. Tra i bestseller dell’azienda di e-commerce, infatti, il volume, il cui autore risulta essere tale Alex Green, è al primo posto. Ma perché il, il cui prezzo è di 6,99 euro, è composto solamente da 110? A spiegarlo è direttamente l’autore in una nota: “Questo ...

