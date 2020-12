Nuovo dpcm Natale | confini regionali blindati dal 21 Città chiuse a Natale e Capodanno

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilal tempi del Covid sarà blindato. Di «un giallo rafforzato», per dirla con Giuseppe Conte. Dopo un lungo scontro andato in scena nella notte a palazzo Chigi, nel governo...

Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo Dpcm: ipotesi validità misure fino al 10 gennaio #coronavirus - GiovanniToti : Se nel nuovo Dpcm prevarrà la linea del timore, come sembra trapelare, pretendiamo fin da subito certezze su ristor… - infoitinterno : Covid: nuovo DPCM, summit Governo-Regioni. Coprifuoco anche a Natale e Capodanno, restrizioni valide fino a metà ge… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, Toti: «Governo su linea di estrema prudenza» -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

A tre settimane dal Natale, con il nuovo Dpcm anti Covid in arrivo, stanno per sciogliersi anche gli ultimi dubbi su che tipo di feste saranno quelle in arrivo per ...Il Natale al tempi del Covid sarà blindato. Di «un giallo rafforzato», per dirla con Giuseppe Conte. Dopo un lungo scontro andato in scena nella notte a palazzo Chigi, nel ...