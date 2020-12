Alzheimer | legame tra placche amiloidi e disbiosi intestinale

Rosario_Strano : RT @AlzheimerRiese: Trovato nuovo legame tra Alzheimer e un gene noto - AlzheimerRiese : Trovato nuovo legame tra Alzheimer e un gene noto - theDAWNmethod : RT @AlzheimerRiese: Trovato legame genetico degli eventi molecolari che precedono i sintomi dell'Alzheimer - CaterinAndemme : Alzheimer, la chiave della prevenzione è nell’intestino - ziolions4219 : Alzheimer, la chiave della prevenzione è nell’intestino -

Alzheimer: uno studio pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s Disease” ha confermato il legame tra placche amiloidi e disbiosi intestinale Un recente studio, pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s D ...

Esposizione a inquinamento atmosferico e presenza di placche di beta-amiloide nel cervello

Un nuovo studio condotto negli USA aggiunge ancora un’evidenza al rapporto tra inquinamento e deterioramento cognitivo. Alcuni ricercatori del Weill Institute for Neurosciences dell’Università della C ...