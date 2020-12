Zoom supera le stime di Wall Street nel Q3 fiscale

Leggi su invezz

(Di martedì 1 dicembre 2020)Video Communications Inc. (NASDAQ: ZM) ha pubblicato ieri i risultati finanziari per il terzo trimestre, e sono stati migliori di quanto previsto dagli analisti. La società ha attribuito le sue prestazioni positive principalmente al suo software di videoconferenza che continua ad essere richiesto durante la crisi COVID-19 di quest’anno che ha alimentato la tendenza a lavorare da casa. Ieri, le azionisono scese di circa il 4% nell’extended trading. Su base annuale,Video Communications Inc. è ora vicina ad un aumento complessivo del 600% nel mercato azionario. Rispetto al suo massimo da inizio anno toccato a metà ottobre, le azioniche puoi imparare ad acquistare online qui sono ora in calo del 15%. Risultati finanziari dinel Q3 vs. ...