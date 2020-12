Siberia | incredibili tempeste di neve ed effetti in Europa

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ogni anno la stessa storia: col Vortice Polare così forte dobbiamo cercare di scardinarne la resistenza ed evitare che l’Inverno passi senza colpo ferire. Ricordiamoci che oggi, martedì 1° dicembre, esordisce la stagione invernale. Convenzione meteorologica vuole che cominci il primo giorno del mese e le premesse – stante quel che accadrà da stasera – non sono niente male. Però lo sappiamo, se il Vortice Polare dovesse realmente condizionare tutta la colonna atmosferica (non dimenticatevi che l’atmosfera è suddivisa in vari livelli a seconda delle altitudini considerate) rischieremmo di dover parlare di Alta Pressione a go go. Se seguite i nostri approfondimenti in merito saprete tuttavia che l’atmosfera è influenzata da svariati elementi, da svariate variabili che al minimo cambiamento (o a seconda delle interazioni reciproche) possono stravolgere un trend scolpito nella pietra. ...