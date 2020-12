Sandra Milo a Oggi è un Altro Giorno e si spoglia per una copertina (Di martedì 1 dicembre 2020) Sandra Milo è sicuramente una delle protagoniste del cinema e della televisione italiana, una delle poche che sa regalare emozioni ma anche grandi momenti di tash che i fan adorano. Ecco perché la partecipazione di Sandra Milo a Oggi è un Altro Giorno è un evento storico che bisogna immortalare e ricordare bene per quello che l’attrice ha saputo regalarci ancora una volta. La vita, la carriera, i suoi folli amori come amante di Federico Fellini (17 anni insieme) o con Bettino Craxi (un amore durato due anni) con sullo sfondo storie di violenza e di dolori enormi come quello legato alla morte della madre che lei stessa ha aiutato a morire. Una delle ultime, vere dive italiane e all’età di 87 anni non solo si è spogliata per la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)è sicuramente una delle protagoniste del cinema e della televisione italiana, una delle poche che sa regalare emozioni ma anche grandi momenti di tash che i fan adorano. Ecco perché la partecipazione diè unè un evento storico che bisogna immortalare e ricordare bene per quello che l’attrice ha saputo regalarci ancora una volta. La vita, la carriera, i suoi folli amori come amante di Federico Fellini (17 anni insieme) o con Bettino Craxi (un amore durato due anni) con sullo sfondo storie di violenza e di dolori enormi come quello legato alla morte della madre che lei stessa ha aiutato a morire. Una delle ultime, vere dive italiane e all’età di 87 anni non solo si èta per la ...

