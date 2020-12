Romero salva l’Atalanta. Ora basta un punto in casa dell’Ajax per gli ottavi di Champions (Di martedì 1 dicembre 2020) Un pareggio prezioso (1-1) contro il Midtjylland e l’Atalanta resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League senza troppe complicazioni. I nerazzurri, in una gara complicata, passano in svantaggio al 13? con il gol di Scholz. Il pareggio arriva nella ripresa, al 79?, grazie al colpo di testa perfetto di Romero che salva la Dea grazie a un assist al bacio del solito Hateboer. Con la sconfitta dell’Ajax contro il Liverpool (1-0), adesso l’Atalanta ha bisogno di un punto in casa degli olandesi per staccare il pass degli ottavi. Foto: twitter uff Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Un pareggio prezioso (1-1) contro il Midtjylland eresta in corsa per la qualificazione aglidiLeague senza troppe complicazioni. I nerazzurri, in una gara complicata, passano in svantaggio al 13? con il gol di Scholz. Il pareggio arriva nella ripresa, al 79?, grazie al colpo di testa perfetto dichela Dea grazie a un assist al bacio del solito Hateboer. Con la sconfittacontro il Liverpool (1-0), adessoha bisogno di unindegli olandesi per staccare il pass degli. Foto: twitter uff Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

