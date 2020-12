Real Madrid, Calderon critica Florentino Perez: “Cessione di Ronaldo alla Juventus un grosso errore” (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha criticato l'attuale capo del club Florentino Perez per aver venduto Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il numero 7 bianconero si è trasferito da Madrid a Torino nell'estate del 2018 dopo aver vinto il suo quinto Pallone d'Oro e la sua quinta Champions League poi in Italia, segnando 74 gol e facendo 19 assist in sole 96 partite. Tuttavia, i Blancos non hanno goduto dello stesso livello di successo in Europa dopo la partenza di Ronaldo e Calderon ritiene che la cessione della stella portoghese alla Juventus sia stata una decisione sbagliata. "È stato un grosso errore di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ex presidente delRamonhato l'attuale capo del clubper aver venduto Cristiano. Il numero 7 bianconero si è trasferito daa Torino nell'estate del 2018 dopo aver vinto il suo quinto Pallone d'Oro e la sua quinta Champions League poi in Italia, segnando 74 gol e facendo 19 assist in sole 96 partite. Tuttavia, i Blancos non hanno goduto dello stesso livello di successo in Europa dopo la partenza diritiene che la cessione della stella portoghesesia stata una decisione sbagliata. "È stato unerrore di ...

