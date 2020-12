Raggi: "Anche se condannata vado avanti" (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 14 dicembre si terrà una nuova udienza del processo a Virginia Raggi sul caso Marra. La sindaca di Roma ha dichiarato che, Anche in caso di condanna, “io vado avanti, in questo momento la città ha bisogno di guida sicura e io sono onesta e sto portando avanti misure fondamentali per la nostra città”. La Raggi non si autosospenderà dal Movimento 5 Stelle, così come fece la sindaca di Torino Chiara Appendino: “Sono concentrata su misure concrete di sostegno alla città e alla gente”, conclude la sindaca. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 14 dicembre si terrà una nuova udienza del processo a Virginiasul caso Marra. La sindaca di Roma ha dichiarato che,in caso di condanna, “io, in questo momento la città ha bisogno di guida sicura e io sono onesta e sto portandomisure fondamentali per la nostra città”. Lanon si autosospenderà dal Movimento 5 Stelle, così come fece la sindaca di Torino Chiara Appendino: “Sono concentrata su misure concrete di sostegno alla città e alla gente”, conclude la sindaca.

