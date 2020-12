Positiva Covid partorisce in casa e la bimba muore: per Maria non c’era un’ambulanza (Di martedì 1 dicembre 2020) La Campania nella morsa del Covid. Ieri sono stati 1626 i casi registrati e fronte di 42 morti. In calo i ricoveri di pazienti Covid. Sono 182 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Campania, uno in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto di degenza occupati da pazienti. n Campania sono 656 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale, mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra posti letto Covid e offerta privata. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all’11,3%. Una situazione al limite che, nelle ore scorse, ha spinto il sindaco De Magistris a un maggiore senso di responsabilità. Parla di lunghe file fuori agli ospedali, di ambulanze in sotto numero e dell’impossibilità di far fronte a tutte le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) La Campania nella morsa del. Ieri sono stati 1626 i casi registrati e fronte di 42 morti. In calo i ricoveri di pazienti. Sono 182 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazientiin Campania, uno in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto di degenza occupati da pazienti. n Campania sono 656 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale, mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra posti lettoe offerta privata. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all’11,3%. Una situazione al limite che, nelle ore scorse, ha spinto il sindaco De Magistris a un maggiore senso di responsabilità. Parla di lunghe file fuori agli ospedali, di ambulanze in sotto numero e dell’impossibilità di far fronte a tutte le ...

