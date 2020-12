“Perché lasciamo Striscia la Notizia” L’addio di Ficarra e Picone | i comici rompono il silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nella serata del 30 novembre, prima di lasciare spazio alla puntata del ‘Grande Fratello Vip’,hanno comunicato al pubblico di dire addio al tg satirico.ha ringraziato i telespettatori che “ci hanno sopportato”, e poi i cameraman, il regista, le veline, le sarte e le truccatrici, e soprattutto Antonio Ricci; inoltre ha aggiunto: “Non escludiamo che prima o poi si possa tornare, ma per il momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo”. I telespettatori hanno accolto questa notizia con un certo dispiacere, visto che la coppia era molto apprezzata. Ma dopo 15 anni di “onorato servizio”, come hanno detto i diretti interessati, è arrivato il momento di lasciare spazio ad altri. Durante la puntata non hanno spiegato i motivi della loro decisione, ma nelle scorse ore hanno deciso di ...