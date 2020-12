Pandemia, il virus preferisce le aree economicamente sviluppate. Il Napoletano tra le zone più colpite (Di martedì 1 dicembre 2020) “L’andamento dell’epidemia del Covid-19 presenta una forte relazione col modello di sviluppo territoriale. La correlazione è statisticamente significativa anche tenendo conto delle diverse caratteristiche demografiche, economiche ed ambientali: il virus non corre lungo i confini regionali, ma segue i modelli di sviluppo economico”. È la conclusione del recente studio scientifico “Covid-19 and rural landscape: the case of Italy”, condotto congiuntamente da Mauro Agnoletti, docente dell’Università degli Studi di Firenze e presidente del programma della Fao per la tutela del patrimonio agricolo mondiale, Simone Manganelli, Capo Divisione della Ricerca Finanziaria alla Banca Centrale Europea (Bce), e Francesco Piras, ricercatore dell’Università degli Studi di Firenze. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale Landscape and Urban Planning e sulla Working ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) “L’andamento dell’epidemia del Covid-19 presenta una forte relazione col modello di sviluppo territoriale. La correlazione è statisticamente significativa anche tenendo conto delle diverse caratteristiche demografiche, economiche ed ambientali: ilnon corre lungo i confini regionali, ma segue i modelli di sviluppo economico”. È la conclusione del recente studio scientifico “Covid-19 and rural landscape: the case of Italy”, condotto congiuntamente da Mauro Agnoletti, docente dell’Università degli Studi di Firenze e presidente del programma della Fao per la tutela del patrimonio agricolo mondiale, Simone Manganelli, Capo Divisione della Ricerca Finanziaria alla Banca Centrale Europea (Bce), e Francesco Piras, ricercatore dell’Università degli Studi di Firenze. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale Landscape and Urban Planning e sulla Working ...

caritas_milano : Aids il virus dimenticato dalla pandemia Quanto sta accadendo con Covid-19 ci mostra ancora una volta come la salu… - MatteoRichetti : Oggi è la Giornata Mondiale contro l’Aids. Stiamo lottando contro una pandemia che ha apparentemente oscurato un al… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - rosariaraffone : RT @caritas_milano: Aids il virus dimenticato dalla pandemia Quanto sta accadendo con Covid-19 ci mostra ancora una volta come la salute s… - Fiordaliso21 : RT @caritas_milano: Aids il virus dimenticato dalla pandemia Quanto sta accadendo con Covid-19 ci mostra ancora una volta come la salute s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia virus HTTP/1.1 Server Too Busy