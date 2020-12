Le regole per Natale del Cts, Ciciliano: «Bambini a tavola separati dai nonni». Ipotesi di riaprire i ristoranti a pranzo: «Così evitiamo affollamenti in casa» (Di martedì 1 dicembre 2020) In vista del nuovo dpcm ci sarà un unico principio comune a guidare le scelte del governo e delle Regioni: il divieto di assembramento. Se la situazione sembra in miglioramento, almeno guardando all’indice Rt che secondo l’ultimo report dell’Iss è sceso sotto l’1.5 in tutta Italia, altrettanto non si può dire della pressione sugli ospedali che continua a rimanere elevata. Per Fabio Ciciliano, medico docente all’Università di Perugia in medicina d’urgenza e segretario del Comitato tecnico scientifico, sarà difficile consentire l’apertura degli impianti sciistici anche ai soli ospiti degli hotel, una scelta che, intervistato dal Corriere della Sera, definisce «un azzardo». E chi proverà ad attraversare i confini per sciare in Svizzera o in Austria, a questo punto il Cts consiglierà al governo di imporre la quarantena per i viaggiatori di ritorno: «Questo – spera ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) In vista del nuovo dpcm ci sarà un unico principio comune a guidare le scelte del governo e delle Regioni: il divieto di assembramento. Se la situazione sembra in miglioramento, almeno guardando all’indice Rt che secondo l’ultimo report dell’Iss è sceso sotto l’1.5 in tutta Italia, altrettanto non si può dire della pressione sugli ospedali che continua a rimanere elevata. Per Fabio, medico docente all’Università di Perugia in medicina d’urgenza e segretario del Comitato tecnico scientifico, sarà difficile consentire l’apertura degli impianti sciistici anche ai soli ospiti degli hotel, una scelta che, intervistato dal Corriere della Sera, definisce «un azzardo». E chi proverà ad attraversare i confini per sciare in Svizzera o in Austria, a questo punto il Cts consiglierà al governo di imporre la quarantena per i viaggiatori di ritorno: «Questo – spera ...

AlbertoBagnai : La #legacattivachenonstainEuropa già il 3 novembre ha scritto ufficialmente alla Commissaria McGuinness, dopo una s… - Internazionale : La tua frase preferita è: “Faccio io”. Le regole per i maniaci del controllo. - EnricoLetta : Volere che l’Assemblea legislativa del #Michigan, a maggioranza trumpiana, mandi una sua lista di delegati per l’el… - frafrrafry : Perché per andare in un'altra regione devo passare per un paese estero? Chi le ha decise queste regole assurde? No… - NoJonas_NoLife : @una_Promessa Ti seguo ?? Dovresti avere delle missioni fotografiche, se ti va di partecipare, leggi le regole e poi… -

Ultime Notizie dalla rete : regole per Covid e viaggi all'estero: le regole per il 2021 dal passaporto al vaccino Il Messaggero Covid, Zaia: “L’Rt del Veneto è 1.20, rischiamo zona arancione”

Zaia ricorda che in Veneto l'Rt del covid sia ancora molto alto, ma si cerca comunque una proposta per riaprire le piste da sci.

December Global Holidays, Google dedica il doodle alle vacanze di Natale

Il primo dicembre la prima pagina di Google è dedicata alle vacanze di dicembre, quelle natalizie, che si festeggiano in tutto il mondo ...

Zaia ricorda che in Veneto l'Rt del covid sia ancora molto alto, ma si cerca comunque una proposta per riaprire le piste da sci.Il primo dicembre la prima pagina di Google è dedicata alle vacanze di dicembre, quelle natalizie, che si festeggiano in tutto il mondo ...