La Ue ora vuole vietare anche la messa di Natale: “Fatela online” (Di martedì 1 dicembre 2020) Bruxelles, 1 dic – La Commissione Ue invita i Paesi membri a celebrare la messa di Natale online per evitate assembramenti e possibili contagi. Dopo l’uscita infelice del ministro Boccia, secondo il quale “Gesù bambino può nascere due ore prima“, ora arriva la forte raccomandazione di Bruxelles a vietare funzioni religiose in presenza. Indicazione che sarà contenuta nelle linee guida anti-Covid che la Commissione europea pubblicherà domani. L’ennesimo diktat ai governi degli Stati membri. Chissà come la prenderà il Vaticano. Commissione Ue: “Evitare messa di Natale. Meglio online, in tv o alla radio” Nell’ultima bozza circolata delle linee guida, la Commissione chiede ai Paesi membri di “considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Bruxelles, 1 dic – La Commissione Ue invita i Paesi membri a celebrare ladionline per evitate assembramenti e possibili contagi. Dopo l’uscita infelice del ministro Boccia, secondo il quale “Gesù bambino può nascere due ore prima“, ora arriva la forte raccomandazione di Bruxelles afunzioni religiose in presenza. Indicazione che sarà contenuta nelle linee guida anti-Covid che la Commissione europea pubblicherà domani. L’ennesimo diktat ai governi degli Stati membri. Chissà come la prenderà il Vaticano. Commissione Ue: “Evitaredi. Meglio online, in tv o alla radio” Nell’ultima bozza circolata delle linee guida, la Commissione chiede ai Paesi membri di “considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o ...

fattoquotidiano : Ora la Regione Lombardia non vuole più i camici donati dal cognato di Fontana - Marcozanni86 : Ora #VdL su negoziati #brexit: come anticipo sin da gennaio, più grosso problema riguarda aiuti di stato. #UE vuole… - catiacit : @Realamore1 @lifeiisajourney @livinlavida4 A me fanno ridere ,si vantano di conoscere C meglio di chiunque altro ma… - Angelo27414084 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: QUESTO INDIVIDUO È ARRIVATO A QUASI 50 ANNI SENZA MAI AVER FATTO UN CAZZO IN VITA SUA.... ED ORA VUOLE COLPIRE CHI HA… - vghigliotti : @Cicciricy ma infattiii, però mia madre vuole farlo ora aiutooo -

Ultime Notizie dalla rete : ora vuole Ora la Regione Lombardia non vuole più i camici donati dal cognato di Fontana Il Fatto Quotidiano L’Isola delle Rose, chissà perché questa storia finisce su libri e documentari. Ora è anche un film spassoso

Chissà perché questa storia dell’Isola delle Rose se la contendono tutti. Finisce su libri, film, documentari. Oramai è più abusata dei sampietrini del maggio francese, del rapimento Moro, dell’attent ...

DI MAIO: IL MOVIMENTO

“Penso che le conclusioni degli Stati generali siano stati un punto di partenza importante. Ora sta a Vito Crimi realizzarle e lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto e che sta ancora facendo”. Lo aff ...

Chissà perché questa storia dell’Isola delle Rose se la contendono tutti. Finisce su libri, film, documentari. Oramai è più abusata dei sampietrini del maggio francese, del rapimento Moro, dell’attent ...“Penso che le conclusioni degli Stati generali siano stati un punto di partenza importante. Ora sta a Vito Crimi realizzarle e lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto e che sta ancora facendo”. Lo aff ...