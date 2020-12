La figlia di Calenda: "La tensione in Francia è sempre più alta: temo che qualcuno morirà" (Di martedì 1 dicembre 2020) “La polizia ha caricato e non ho visto più niente, ho sentito un colpo sulla guancia destra, una manganellata. Ma niente di grave, il volto si è già sgonfiato. La tensione è sempre più alta in Francia, ho paura che ci saranno violenze sempre più gravi e che qualcuno morirà”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Tay Calenda, 31enne fotografa figlia del politico Carlo Calenda. La giovane, che vive a Parigi da dieci anni, ripercorre gli attimi vissuti durante la Marcia delle libertà, svoltasi sabato in Francia: la fotoreporter, che partecipava per lavoro e non in qualità di manifestante, ha ricevuto un colpo allo zigomo durante una carica delle forze dell’ordine. Ora racconta: “Sono tanti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “La polizia ha caricato e non ho visto più niente, ho sentito un colpo sulla guancia destra, una manganellata. Ma niente di grave, il volto si è già sgonfiato. Lapiùin, ho paura che ci saranno violenzepiù gravi e che”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Tay, 31enne fotografadel politico Carlo. La giovane, che vive a Parigi da dieci anni, ripercorre gli attimi vissuti durante la Marcia delle libertà, svoltasi sabato in: la fotoreporter, che partecipava per lavoro e non in qualità di manifestante, ha ricevuto un colpo allo zigomo durante una carica delle forze dell’ordine. Ora racconta: “Sono tanti ...

CarloCalenda : No Calenda è orgoglioso della figlia che va a lavorare, tiene la schiena dritta e anche se prende una manganellata… - FBarbaro58 : RT @GuidoCrosetto: Ma veramente state attaccando Calenda perché sua figlia (che fa la fotografa di lavoro ed è fidanzata con un poliziotto)… - FBarbaro58 : RT @lucianoranieri8: @GuidoCrosetto Veramente indecorose le considerazioni su una ragazza che per lavoro si prende le botte (e siccome è la… - lucianoranieri8 : @CarloCalenda Barbara invece a te dico che Calenda non ha ragione dolore per la figlia ha ragione per tutte dico tutte le proposte che fa - apsassano : RT @GuidoCrosetto: Ma veramente state attaccando Calenda perché sua figlia (che fa la fotografa di lavoro ed è fidanzata con un poliziotto)… -