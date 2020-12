Inter, in tre candidati ad entrare nella squadra dell’anno della UEFA (Di martedì 1 dicembre 2020) Tre giocatori dell’Inter candidati ad entrare nella squadra dell’anno della UEFA Ci sono anche tre giocatori dell’Inter tra i 50 candidati per entrare a far parte della squadra dell’anno della UEFA. I tre nerazzurri sono Nicolò Barella, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku. I nominati sono stati selezionati dall’editorial team UEFA e validati dal comitato Osservatori Tecnici sulla base delle prestazioni nelle leghe nazionali e nelle competizioni UEFA tra il gennaio e il dicembre 2020. La squadra dell’anno è scelta per rappresentare i voti dei ... Leggi su intermagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Tre giocatori dell’adCi sono anche tre giocatori dell’tra i 50pera far parte. I tre nerazzurri sono Nicolò Barella, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku. I nominati sono stati selezionati dall’editorial teame validati dal comitato Osservatori Tecnici sulla base delle prestazioni nelle leghe nazionali e nelle competizionitra il gennaio e il dicembre 2020. Laè scelta per rappresentare i voti dei ...

