Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 dicembre: Mantovano scopre chi è Roberta

Il Mantovano continuerà a dare il tormento a Marcello e ciò che è peggio è che presto farà una scoperta che potrebbe allarmare ancora di più il ragazzo. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata in onda giovedì 3 dicembre, rivelano che il malvivente scoprirà che Roberta è la fidanzata del Barbieri. Nel frattempo, Pietro scoprirà per caso che sua madre lavora come inserviente al Circolo e ci rimarrà malissimo. Intanto, Silvia ed Umberto allontanati entrambi da Federico, si parleranno come non mai. Infine, Vittorio spiegherà alle Veneri come funziona il questionario per le clienti.

Il Paradiso delle signore, spoiler 3 dicembre: Silvia e Umberto si parleranno come mai prima

