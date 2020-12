Feste in coppia | le cene gourmet a domicilio da regalare e regalarsi

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 dicembre 2020) Zona rossa, arancione o gialla. Se leal ristorante sono tra le cose che ci mancano di più, perché rinunciare al piacere di una serata speciale in tête-à-tête? E siccome non siamo tutti chef e ogni tanto vorremmo anche rilassarci, ristoranti e delivery di lusso vengono in nostro soccorso. A Milano sono diverse le iniziative che ci permettonoo regalarci menùdirettamente a casa nostra. Piatti pronti, consegnati caldi all’uscio, o semi preparati per lasciarci il piacere di finire a modo nostro (o magari barare millantando doti da cuochi stellati). Ecco alcune tra le opzioni più golose per il mese di dicembre. Leggi anche › Natale 2020: 10 cose da fare a casa aspettando leFunghi e ...