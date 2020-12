Elisabetta II, diventa la regina Arcobaleno: Ecco perché (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabetta II, la regina d’Inghilterra è stata definita la regina Arcobaleno dai tabloid inglesi, ma non immaginate il perché Che la regina Elisabetta fosse ironica lo sapevamo già. La temutissima regina madre all’apice della Royal Family è la regina dei record, a cominciare dagli oltre 25.000 giorni sul trono. Da poco dalla stampa britannica è stata definita: la Rainbow Queen. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@ghiglino1893 genova) La sovrana più longeva della storia, non solo britannica, è in carica dal 6 febbraio 1952. “Un regno di quasi settant’anni, peraltro il più vasto al mondo se consideriamo i sedici Paesi del Commonwealth, con ben 139 milioni ... Leggi su kronic (Di martedì 1 dicembre 2020)II, lad’Inghilterra è stata definita ladai tabloid inglesi, ma non immaginate ilChe lafosse ironica lo sapevamo già. La temutissimamadre all’apice della Royal Family è ladei record, a cominciare dagli oltre 25.000 giorni sul trono. Da poco dalla stampa britannica è stata definita: la Rainbow Queen. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@ghiglino1893 genova) La sovrana più longeva della storia, non solo britannica, è in carica dal 6 febbraio 1952. “Un regno di quasi settant’anni, peraltro il più vasto al mondo se consideriamo i sedici Paesi del Commonwealth, con ben 139 milioni ...

robianlol : GIULIA SALEMI NON HAI CAPITO CHE NOI TI PORTIAMO IN FINALE ED ELISABETTA DIVENTA EMILY - Lisa31718406 : @AngyDeVincenzo Sarò strana io ma non è difficile da capire. Se Elisabetta diventa molto molto gelosa scopre le car… - _tommo_91_ : Alfonso: “Pierpaolo vai ad aiutare Malgy” Malgy:“Non è che poi Elisabetta diventa gelosa” #GFVIP - fvckinglola : RT @CleliaZotti: Antonella ha centrato in pieno il punto. Elisabetta non ha intenzione di stare con Pierpaolo ma siccome vuole tutte le att… - CleliaZotti : Antonella ha centrato in pieno il punto. Elisabetta non ha intenzione di stare con Pierpaolo ma siccome vuole tutte… -