È morto Giordano Zucchi, il re della biancheria per la casa (Di martedì 1 dicembre 2020) È morto a 93 anni Giordano Zucchi, imprenditore ed ex presidente del famoso gruppo tessile Zucchi-Bassetti. Aveva ereditato l'azienda dal padre ed era riuscito a conquistare il mercato europeo. Membro per 15 anni del Consiglio Superiore nella Banca d'Italia a Roma e anche presidente del Consiglio di Reggenza della sede di Milano. L'imprenditore si è spento nella sua casa a Milano. La storia dell'azienda L'impresa era stata fondata nel 1929 dal padre, Vincenzo Zucchi e produceva lenzuola e tovaglie. Gli bastano pochi anni per diventare una delle aziende italiane più importanti nel suo settore, quello della produzione di biancheria per la casa. L'importante svolta avviene nel 1986, quando acquistano per 20 ...

