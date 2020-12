Cristiano Malgioglio contro la d’Urso al Gf: “È una pazza” (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio accusa Barbara d’Urso nella casa del Gf vip: “E’ completamente pazza“, ecco come l’ha presa la conduttrice. Cristiano Malgioglio accusa Barbara d’Urso nella casa del Gf vip: ma non avevano un bel rapporto? Ecco come l’ha presa la conduttrice. La bella Carmelita ha voluto riascoltare in diretta a Pomeriggio Cinque le parole che Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.accusa Barbaranella casa del Gf vip: “E’ completamente pazza“, ecco come l’ha presa la conduttrice.accusa Barbaranella casa del Gf vip: ma non avevano un bel rapporto? Ecco come l’ha presa la conduttrice. La bella Carmelita ha voluto riascoltare in diretta a Pomeriggio Cinque le parole che

trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO BEST PERSONAGGIO EVER #GFVIP - GrandeFratello : È arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa, come reagiranno i nostri Vippo… - trash_italiano : BABILONIA - Stefania Orlando feat. Cristiano Malgioglio #GFVIP - Ileniad_ : RT @ccstantz: Cristiano Malgioglio da stamattina che si è alzato non è stato zitto un secondo. Vi rendete conto quanto parla? Li farà impaz… - abbracciamiora_ : RT @maparliamodiTZ: sarò ripetitiva, ma che belli sono malgioglio e tommaso, a quest'ultimo serviva proprio un po' di spensieratezza e cris… -