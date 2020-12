Uomini e Donne news, il dramma di Beatrice Valli: “Azzurra non sta bene da settimane” (Di lunedì 30 novembre 2020) Azzurra Fantini, la seconda figlia di Marco Fantini e Beatrice Valli, storica e amatissima coppia di Uomini e Donne, non sta bene. A comunicarlo è stata la stessa madre su Instagram, dove ha parlato diffusamente delle sue preoccupazioni, che sono quelle che avrebbe ogni mamma. “Abbiamo fatto degli accertamenti a torace e polmoni e gli esami hanno rilevato una broncopolmonite in atto al polmone destro” ha spiegato l’ex corteggiatrice, oggi influencer e modella di grande successo. E ancora, Beatrice ha raccontati ai suoi followers: “Da due settimane abbiamo iniziato una cura ma ci vorrà un po’ di tempo. Non ha mai avuto la febbre e questo ci porta a pensare che sia più che altro una forma virale. Avendo Alle e Bianca che vanno a scuola e portano a casa di tutto ci può stare ma ora ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 novembre 2020) Azzurra Fantini, la seconda figlia di Marco Fantini e, storica e amatissima coppia di, non sta. A comunicarlo è stata la stessa madre su Instagram, dove ha parlato diffusamente delle sue preoccupazioni, che sono quelle che avrebbe ogni mamma. “Abbiamo fatto degli accertamenti a torace e polmoni e gli esami hanno rilevato una broncopolmonite in atto al polmone destro” ha spiegato l’ex corteggiatrice, oggi influencer e modella di grande successo. E ancora,ha raccontati ai suoi followers: “Da due settimane abbiamo iniziato una cura ma ci vorrà un po’ di tempo. Non ha mai avuto la febbre e questo ci porta a pensare che sia più che altro una forma virale. Avendo Alle e Bianca che vanno a scuola e portano a casa di tutto ci può stare ma ora ...

