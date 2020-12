Ultime Notizie Roma del 30-11-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in due ragazzini sono stati fermati per l’omicidio di un 42enne avvenuto a Monza domenica lo ha confermato il procuratore della repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone secondo cui un quattordicenne un quindicenne potrebbero avere agito per uno dei due avrebbe detto di averlo fatto per punirlo di averlo trascinato nella tossicodipendenza ma il momento il momento ancora al vaglio degli inquirenti ancora cronaca papà non litigate così uno dei figli di Giuseppe Forciniti l’infermiere di 33 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì a Roveredo in Piano siamo in provincia di Pordenone ha ucciso la compagna Aurelia Laurenti avrebbe scritto in una lettera al padre Tieni duro per lavorare sono altri passaggi del biglietto trovato sul comodino in camera ...