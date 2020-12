Ue | + Europa | ‘litigi su cabina regia Recovery premessa perfetta per spendere male’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Le polemiche tra ministri, presidente del consiglio e partiti della maggioranza sulle forme da dare alla struttura incaricata di gestire le risorse delfund sono il frutto della mancanza di visione e di idee su come quelle risorse andranno spese: ancora non lo sappiamo, non lo sa nessuno, nemmeno loro, ma già si litigano la ‘di’”. Lo dichiara Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.