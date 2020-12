Qualificazioni Europei Basket 2022, Amedeo Tessitori: “Ringrazio i compagni per avermi cercato dopo un inizio difficile” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ItalBasket conquista il terzo successo su tre match disputati nelle Qualificazioni agli Europei del 2022 di Basket battendo, nella giornata odierna, la Russia. Il migliore in campo è stato un favoloso Amedeo Tessitori che ha dominato sotto canestro. Il pivot della Virtus Bologna ha realizzato ben ventisette punti, mettendo a segno undici tiri su sedici tentati, e ha preso nove rimbalzi. Tessitori, dopo la partita, ha parlato della sua prestazione al sito della FIP. Queste le sue parole: “Sono molto contento per la mia prestazione ma desidero ringraziare tutti i miei compagni perché mi hanno sempre cercato aiutandomi anche dopo un inizio in cui ho un po’ stentato. Non ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Italconquista il terzo successo su tre match disputati nelleaglideldibattendo, nella giornata odierna, la Russia. Il migliore in campo è stato un favolosoche ha dominato sotto canestro. Il pivot della Virtus Bologna ha realizzato ben ventisette punti, mettendo a segno undici tiri su sedici tentati, e ha preso nove rimbalzi.la partita, ha parlato della sua prestazione al sito della FIP. Queste le sue parole: “Sono molto contento per la mia prestazione ma desidero ringraziare tutti i mieiperché mi hanno sempreaiutandomi ancheunin cui ho un po’ stentato. Non ...

