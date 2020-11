Milan senza confini: superato il record di Ancelotti, media punti più alta in Europa (Di lunedì 30 novembre 2020) L’inizio di stagione del Milan è stato strepitoso: i rossoneri hanno battuto il record di Ancelotti e hanno la media punti più alta d’Europa Dall’inferno al paradiso verrebbe da dire anche se, il Diavolo, in inferno ci sta benissimo ma il Milan che stiamo vedendo in queste prime nove giornate a un qualcosa di celestiale. Dalla peggiore partenza nell’era dei tre punti all’avvio piu? spumeggiante. Il migliore di sempre in questo capitolo di calcio contemporaneo nella storia rossonera: meglio della squadra guidata da Ancelotti nella stagione del suo unico scudetto rossonero (2003-2004), meglio anche dell’inizio travolgente della stagione 2005-2006, finita senza titoli, fra rimpianti e delusioni. Mai dopo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) L’inizio di stagione delè stato strepitoso: i rossoneri hanno battuto ildie hanno lapiùd’Dall’inferno al paradiso verrebbe da dire anche se, il Diavolo, in inferno ci sta benissimo ma ilche stiamo vedendo in queste prime nove giornate a un qualcosa di celestiale. Dalla peggiore partenza nell’era dei treall’avvio piu? spumeggiante. Il migliore di sempre in questo capitolo di calcio contemporaneo nella storia rossonera: meglio della squadra guidata danella stagione del suo unico scudetto rossonero (2003-2004), meglio anche dell’inizio travolgente della stagione 2005-2006, finitatitoli, fra rimpianti e delusioni. Mai dopo ...

OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - il_j4ck : Dai 4 ai 13 anni il papi ha messo 3.200€ all’anno per farti giocare lì... mi spieghi che cazzo scrivi ad es “Auguri… - LaStampa : Malgrado Ibrahimovic infortunato, Pioli e il suo vice con il Covid, le fatiche nelle coppe europee e la pressione c… - LaStampa : Rossoneri a passo di record: anche senza Ibrahimovic il Milan batte facilmente la Fiorentina e allunga in testa -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senza Infortunio Ibrahimovic, come va il Milan senza di lui? Il bilancio Sky Sport Napoli show nel nome di Diego, Milan in fuga anche senza Ibra

Ma non parlarne è impossibile: lui ritorna sempre, come si è visto al San Paolo dove Il Napoli, in maglia albi celeste come l'Argentina, forse sotto l'effetto di un'altra magia di Maradona, annichilis ...

Gazzetta dello Sport: «Milan dammi il +5, rossoneri in fuga»

Gazzetta dello Sport: il Milan, senza Ibrahimovic, batte la Fiorentina e si lancia sempre più in testa alla classifica di Serie A ...

Ma non parlarne è impossibile: lui ritorna sempre, come si è visto al San Paolo dove Il Napoli, in maglia albi celeste come l'Argentina, forse sotto l'effetto di un'altra magia di Maradona, annichilis ...Gazzetta dello Sport: il Milan, senza Ibrahimovic, batte la Fiorentina e si lancia sempre più in testa alla classifica di Serie A ...