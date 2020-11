“Io abbandono Vado via…” GF Vip | l’annuncio della vippona scuote la casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lo sanno tutti, anche i vipponi ormai che questa edizione del GF Vip durerà fino a febbraio 2021. Finalmente Alfonso Signorini ha permesso che i concorrenti aprissero la busta rossa con la comunicazione ufficiale: “Canale 5, Mediaset e il pubblico aci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico. “Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta. Quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il malcontento ha cominciato a circolare tra loro. Non tutti, infatti, sono felici dall’idea di trascorrere le feste lontano dalla propria famiglia o il lavoro. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha già comunicato che non proseguirà la sua ...