Inzaghi | “La salvezza come uno scudetto Futuro? Qui sono felice”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si gode il momento Filippo. Quattro punti contro Fiorentina e Juventusun bottino di tutto rispetto per il Benevento, salito a quota dieci punti in classifica. Il tecnico giallorosso ha parlato questa mattina ai microfoni di Rai Radio Uno, intervenendo alla trasmissione Radio Anch’io Sport. Juventus – “Mi fa davvero piacere per il Benevento, pareggiare è stata una bella soddisfazione, pensando soprattutto che lo scorso anno eravamo in Serie B.– “Le soddisfazioni che mipreso mi rendono orgoglioso. A Beneventofelice, non guardo più avanti di quello che ho. Ci stiamo facendo valere in Serie A mentre tutti ci davano retrocessi in partenza, stiamo vendendo cara la ...