Intesa Sanpaolo, al via il primo corso di alta formazione per manager culturali (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Favorire la crescita delle competenze dei professionisti che operano nel settore come elemento qualificante del sistema culturale italiano. Con questo obiettivo Intesa Sanpaolo avvia la prima edizione del corso executive in “Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate“. Il corso, con il patrocinio del Mibact, – spiega l’Istituto in una nota – nasce dall’esperienza acquisita con il Progetto Cultura, il programma della Banca che dal 2011 tutela, gestisce e valorizza le collezioni di Intesa Sanpaolo: oltre 30mila opere di cui circa 3.500 di particolare pregio storico-artistico, le Gallerie d’Italia con i tre musei a Milano, Napoli e Vicenza e quello in prossima apertura a Torino, l’Archivio storico del Gruppo e il progetto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Favorire la crescita delle competenze dei professionisti che operano nel settore come elemento qualificante del sistema culturale italiano. Con questo obiettivoavvia la prima edizione delexecutive in “Gestione dei patrimoni artistico-e delle collezioni corporate“. Il, con il patrocinio del Mibact, – spiega l’Istituto in una nota – nasce dall’esperienza acquisita con il Progetto Cultura, il programma della Banca che dal 2011 tutela, gestisce e valorizza le collezioni di: oltre 30mila opere di cui circa 3.500 di particolare pregio storico-artistico, le Gallerie d’Italia con i tre musei a Milano, Napoli e Vicenza e quello in prossima apertura a Torino, l’Archivio storico del Gruppo e il progetto ...

intesasanpaolo : Nasce dall’esperienza del #ProgettoCultura di Intesa Sanpaolo e con il patrocinio @_MiBACT la prima edizione del co… - jobsocialeu : Un incontro per tracciare le opportunità su cui puntare per il rilancio e lo sviluppo del tessuto produttivo delle… - AntiPhishingIta : #phishing #malware contro i clienti Intesa SanPaolo - TV7Benevento : Marche: Confindustria-Intesa Sanpaolo, le opportunità su cui puntare per rilancio... - iside50 : Perché ci sarà il boom dei green bond. Report Intesa Sanpaolo -