Formula 1, Pietro Fittipaldi sostituirà Grosjean nel Gp di Sakhir (Di lunedì 30 novembre 2020) A poche ore dal terribile incidente di Romain Grosjean avvenuto all'uscita di Curva 3 di Al Sakhir, sede del Gran Premio del Bahrain, il team Haas F1 ha annunciato che al Gran Premio di Sakhir che si terrà in questo fine settimana sarà Pietro Fittipaldi a prendere il posto del pilota francese. Fittipaldi, 24 anni, nipote del due volte campione del mondo Emerson, occupava attualmente il ruolo di terzo pilota del team americano. Per lui sarà un debutto in Formula 1. Nel suo palmares c'è il titolo di Formula V8 3.5 e ha fatto esperienze importanti correndo alcune gare in IndyCar. Pietro ha già avuto modo di prendere contatto con il team e la F1, provando nel 2018 la VF-18 e l'anno successivo la VF-19. Le Libere 1 saranno per ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) A poche ore dal terribile incidente di Romainavvenuto all'uscita di Curva 3 di Al, sede del Gran Premio del Bahrain, il team Haas F1 ha annunciato che al Gran Premio diche si terrà in questo fine settimana saràa prendere il posto del pilota francese., 24 anni, nipote del due volte campione del mondo Emerson, occupava attualmente il ruolo di terzo pilota del team americano. Per lui sarà un debutto in1. Nel suo palmares c'è il titolo diV8 3.5 e ha fatto esperienze importanti correndo alcune gare in IndyCar.ha già avuto modo di prendere contatto con il team e la F1, provando nel 2018 la VF-18 e l'anno successivo la VF-19. Le Libere 1 saranno per ...

