Covid, Zingaretti: “Riaprire tutto? Errare è umano, perseverare è diabolico” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “A chi dice ‘riapriamo tutto’ rispondo ‘errare è umano perseverare è diabolico’. E mi riferisco ai prossimi provvedimenti che dovrà emanare il Governo tra pochi giorni. Ricordo che solo a novembre in Italia ci sono state oltre 16.000 vittime del Covid. Ora la curva sta calando solo grazie alle regole di contenimento e ai comportamenti delle persone”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, su facebook replica al pressing delle regioni di centrodestra per riaprire gli impianti sciistici e allentare le restrizioni in vista del Natale. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “A chi dice ‘riapriamo tutto’ rispondo ‘errare è umano perseverare è diabolico’. E mi riferisco ai prossimi provvedimenti che dovrà emanare il Governo tra pochi giorni. Ricordo che solo a novembre in Italia ci sono state oltre 16.000 vittime del Covid. Ora la curva sta calando solo grazie alle regole di contenimento e ai comportamenti delle persone”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, su facebook replica al pressing delle regioni di centrodestra per riaprire gli impianti sciistici e allentare le restrizioni in vista del Natale.

rita48802996 : RT @ChiodiDonatella: CON LA #CULTURA NON SI MANGIA: MICA VERO. AL #TEATRO DI #ROMA CI HANNO MANGIATO ECCOME. E #RAGGI E #ZINGARETTI MUTI.… - Grunf74 : RT @ChiodiDonatella: CON LA #CULTURA NON SI MANGIA: MICA VERO. AL #TEATRO DI #ROMA CI HANNO MANGIATO ECCOME. E #RAGGI E #ZINGARETTI MUTI.… - Mas78Mc : RT @ChiodiDonatella: CON LA #CULTURA NON SI MANGIA: MICA VERO. AL #TEATRO DI #ROMA CI HANNO MANGIATO ECCOME. E #RAGGI E #ZINGARETTI MUTI.… - Esterin62237737 : RT @ChiodiDonatella: CON LA #CULTURA NON SI MANGIA: MICA VERO. AL #TEATRO DI #ROMA CI HANNO MANGIATO ECCOME. E #RAGGI E #ZINGARETTI MUTI.… - Mario44623861 : RT @ChiodiDonatella: CON LA #CULTURA NON SI MANGIA: MICA VERO. AL #TEATRO DI #ROMA CI HANNO MANGIATO ECCOME. E #RAGGI E #ZINGARETTI MUTI.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti HTTP/1.1 Server Too Busy