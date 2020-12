Boca Juniors | Abila distrutto | “Oltre a Maradona ho perso un fratello e una sorella”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilpiange Diego Armando. Gli xeneizes sono rimasti profondamente colpiti dalla scomparsa di un simbolo come il Pibe de oro. Tuttavia tra i gialloblu c'è un giocatore che soffre ancora di più per questo drammatico 2020. Si tratta di Ramon. L'attaccante si è raccontato a La Nacion: "Sono stato colpito per diversi mesi. La pandemia mi ha portato via mia sorella, miosi sia tolto la vita a casa mia. È stata colpa della depressione e noi non ce ne siamo mai accorti. Capita a moltene. Il dolore è tanto. L'Argentina non ha vita facile, la reclusione fa stare male lene e noi, senza saperlo, restiamo senza un grande essere, come lo era mio. La via d'uscita è parlare e offrirti a quelle ...