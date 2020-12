Avellino, a soli 17 anni la sua vita è appesa a un filo, Chiara è stata colpita dal Covid, da sette giorni è ricoverata in terapia intensiva (Di lunedì 30 novembre 2020) La sua vita è appesa a un filo. Ha solo 17 anni, si chiama Chiara ed è ricoverata al Covid Hospital di Avellino. La ragazzina è da sette giorni ricoverata al reparto di terapie intensive, è intubata e i medici stanno facendo di tutto per salvarla. La giovane ha gravi patologie pregresse e le sue condizioni di salute sono notevolmente peggiorate da sabato pomeriggio. Don Giuseppe Parisi, parroco di Avella, paesino natale di Chiara ha chiesto ai suoi concittadini di pregare per la salute della ragazza: “La piccola e cara Chiara purtroppo ha una salute cagionevole. Ha già gravi patologie. Adesso, ahimè, è stata colpita dal ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 30 novembre 2020) La suaa un. Ha solo 17, si chiamaed èalHospital di. La ragazzina è daal reparto di terapie intensive, è intubata e i medici stanno facendo di tutto per salvarla. La giovane ha gravi patologie pregresse e le sue condizioni di salute sono notevolmente peggiorate da sabato pomeriggio. Don Giuseppe Parisi, parroco di Avella, paesino natale diha chiesto ai suoi concittadini di pregare per la salute della ragazza: “La piccola e carapurtroppo ha una salute cagionevole. Ha già gravi patologie. Adesso, ahimè, èdal ...

