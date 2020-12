Ancora problemi per le antenne Iliad, questa volta nel Comune di Civitanova Marche (Di lunedì 30 novembre 2020) Non sembrano destinati a finire i problemi Iliad per quel che riguarda l’installazione delle antenne proprietarie, spesso e volentieri osteggiate dai cittadini preoccupati per gli eventuali danni che le onde elettromagnetiche potrebbero provocare alla loro salute. Come riportato da ‘universofree.com‘, le ultime difficoltà si sono fatte registrare nel Comune di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Nonostante l’ok ricevuto (di due siti dei quattro per cui era stata fatta domanda), Iliad si è trovare a fare i conti con una serie di proteste da parte del comitato cittadino, che si sta battendo affinché l’impianto venga spostato dalla frazione di Santa Maria Apparente. Le lagnanze sono state ascoltate dal Comune, adducendo al trasferimento del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Non sembrano destinati a finire iper quel che riguarda l’installazione delleproprietarie, spesso e volentieri osteggiate dai cittadini preoccupati per gli eventuali danni che le onde elettromagnetiche potrebbero provocare alla loro salute. Come riportato da ‘universofree.com‘, le ultime difficoltà si sono fatte registrare neldi, in provincia di Macerata. Nonostante l’ok ricevuto (di due siti dei quattro per cui era stata fatta domanda),si è trovare a fare i conti con una serie di proteste da parte del comitato cittadino, che si sta battendo affinché l’impianto venga spostato dalla frazione di Santa Maria Apparente. Le lagnanze sono state ascoltate dal, adducendo al trasferimento del ...

