Traffico Roma del 29-11-2020 ore 12 | 30

(Di domenica 29 novembre 2020) LuceverdeBentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi aNordrallentato sulla Cassia tra il raccordo è la Giustiniana verso la storta ma anche dal raccordo di Grottarossa in direzione del centro su via del Foro Italico code dalla via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da viale di Tor di Quinto a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni in piazza San Pietro in pieno svolgimento l’Angelus e la conseguente benedizione Apostolica di Papa Francesco ai fedeli presenti possibili difficoltà di circolazione nella zona adiacente il Vaticano sulla linea B della metropolitana da oggi chiusa per lavori la stazione Policlinico Attiva di conseguenza navetta circolare mb23 alla stazione Termini e la stazione Tiburtina mentre sulla linea a sua disposizione della questura per evitare assembramenti ...