"Papà non litigare, tieni duro" Ma gli uccide la mamma: ha perso tutto

Nessuno avrebbe mai pensato al tragico epilogo di una storia d'amore, tanto meno il figlio di 8 anni che aveva scritto al padre.

Il terribile femminicidio di Pordenone visto con gli occhi di un bambino. Ha solo 8 anni uno dei due figli di Aurelia Laurenti, uccisa a coltellate dal compagno. L'altro fratellino ne ha 3, oggi vivono entrambi con un'amica di lei ma presto andranno dai nonni. Hanno perso tutto, i due bambini. La mamma è stata barbaramente uccisa, il padre sconterà molti anni in carcere per l'omicidio. Il movente del feroce accoltallamento starebbe nella paura di Giuseppe Forciniti di essere lasciato dalla madre dei suoi figli. Lei aveva scoperto che lui la tradiva e proprio per questo voleva chiudere la storia. Il padre di Aurelia ha raccontato che per un breve periodo, la donna ...

