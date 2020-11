Napoli | Fabian Ruiz | «Siamo messi bene in Serie A Ma la Juventus…»

(Di lunedì 30 novembre 2020), centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma. PRESTAZIONE – «È stata una bella vittoria, molto importante. Era difficile perché loro stavano facendoe hanno tanti giocatori bravi, ma penso che abbiamo fatto. Tutti in questa settimana abbiamo lavorato, ascoltato il mister e fatto questa partita importante». OBIETTIVI – «Sappiamo che alla fine sono tante partite in campionato e noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e faretutte le partite. A volte sbagliamo. Facciamo due o tre partite alla grande, poi in ...

junews24com : Fabian Ruiz stuzzica la Juve: «Messi bene nonostante quella gara non giocata» - - cn1926it : #Fabian: “Vittoria importante oggi, dobbiamo trovare continuità. #Gattuso decisivo” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Fabian Ruiz: 'Bella vittoria, dobbiamo stare sempre sul pezzo, Maradona unico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Fabian Ruiz: 'Bella vittoria, dobbiamo stare sempre sul pezzo, Maradona unico' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Fabian Ruiz: 'Bella vittoria, dobbiamo stare sempre sul pezzo, Maradona unico' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian

TUTTO mercato WEB

Napoli e Roma in campo al San Paolo per il posticipo della domenica della nona giornata del campionato di Serie A ...FABIAN RUIZ 7: Qualche palla persa in uscita, uno ad inizio gara che porta Pedro al tiro pericoloso, un’altra nella ripresa sulla zona destra che mette il Napoli a rischio ma in fase offensiva è in ...