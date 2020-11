Incidente all’incrocio di via Nenni: coinvolte due auto, nessuno ferito (FOTO) (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale senza conseguenze per le persone coinvolte quello che si è verificato questa sera all’incrocio tra via Nenni e via Mascellaro, in pieno centro a Benevento. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Daewoo Matiz guidata da un 37enne e una Fiat Cinquecento condotta da una 60enne. Seri i danni alle vetture ma non alle persone: sembrerebbe che una delle cause del sinistro sia da individuare nel fatto che da giorni il traffico all’incrocio non è ben regolato perché il semaforo installato è sempre sul giallo lampeggiante. Sul posto i rilievi sono svolti dalla Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutostradale senza conseguenze per le personequello che si è verificato questa seratra viae via Mascellaro, in pieno centro a Benevento. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Daewoo Matiz guidata da un 37enne e una Fiat Cinquecento condotta da una 60enne. Seri i danni alle vetture ma non alle persone: sembrerebbe che una delle cause del sinistro sia da individuare nel fatto che da giorni il trafficonon è ben regolato perché il semaforo installato è sempre sul giallo lampeggiante. Sul posto i rilievi sono svolti dalla Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

