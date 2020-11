“I debiti non si cancellano”. "Il Mes non spaventi". "Supereremo veti sul Recovery" (Di domenica 29 novembre 2020) Recovery Fund, Mes, Patto di Stabilità. Sono tanti i dossier sul tavolo di Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, tutti riguardanti la gestione della crisi economica causata dalla pandemia e l’uscita dalle difficoltà da parte dell’intero Continente. Intervistato per Mezz’ora in più, su Raitre, Gentiloni si dice convinto che il Consiglio europeo riuscirà a superare i veti di Polonia e Ungheria sul Recovery Fund, difende la riforma del Mes e rassicura l’Italia sul ricorso al Mes sanitario, assicura che il Patto di Stabilità cambierà, post-Covid. Gentiloni interviene anche sul tema della cancellazione dei debiti, sollevato da David Sassoli, per dire che non è un’opzione sul tavolo. “La prima cosa è che i debiti non si cancellano. Non in Europa, non stiamo parlando dei paesi più poveri ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020)Fund, Mes, Patto di Stabilità. Sono tanti i dossier sul tavolo di Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, tutti riguardanti la gestione della crisi economica causata dalla pandemia e l’uscita dalle difficoltà da parte dell’intero Continente. Intervistato per Mezz’ora in più, su Raitre, Gentiloni si dice convinto che il Consiglio europeo riuscirà a superare idi Polonia e Ungheria sulFund, difende la riforma del Mes e rassicura l’Italia sul ricorso al Mes sanitario, assicura che il Patto di Stabilità cambierà, post-Covid. Gentiloni interviene anche sul tema della cancellazione dei, sollevato da David Sassoli, per dire che non è un’opzione sul tavolo. “La prima cosa è che inon si cancellano. Non in Europa, non stiamo parlando dei paesi più poveri ...

