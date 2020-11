Domenica In, Renato Zero fa fare il pieno di emozioni: commozione in studio (Di domenica 29 novembre 2020) Settant’anni compiuti da poco, una trilogia di album uscita in pochissimo tempo dal titolo Zerosettanta e una chiacchierata attraverso le emozioni tra vita, ricordi e carriera. Renato Zero è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, e i due hanno fatto un viaggio a ritroso nei ricordi, in una lunga storia da raccontare tra vita privata, affetti e aneddoti lavorativi. Del resto Renato Zero è un artista trasformista, che con la sua musica ha scandito la storia italiana e continua a farlo ancora oggi. Nella chiacchierata con Mara non sono mancate le emozioni, grandi, ad esempio quando hanno ricordato il legame che il cantante aveva con la nonna Renata, mancata quando aveva appena 16 anni. L’occasione è arrivata parlando degli abbracci e della memoria: ... Leggi su dilei (Di domenica 29 novembre 2020) Settant’anni compiuti da poco, una trilogia di album uscita in pochissimo tempo dal titolosettanta e una chiacchierata attraverso letra vita, ricordi e carriera.è stato ospite di Mara Venier aIn, e i due hanno fatto un viaggio a ritroso nei ricordi, in una lunga storia da raccontare tra vita privata, affetti e aneddoti lavorativi. Del restoè un artista trasformista, che con la sua musica ha scandito la storia italiana e continua a farlo ancora oggi. Nella chiacchierata con Mara non sono mancate le, grandi, ad esempio quando hanno ricordato il legame che il cantante aveva con la nonna Renata, mancata quando aveva appena 16 anni. L’occasione è arrivata parlando degli abbracci e della memoria: ...

dxnshxrmx : tw// i 5sos sono dei copioni sinceramente mi sono stufata che i 5sos debbano copiare altri artisti. oggi a 'domeni… - an12frnc : RT @IlPaoloGiordano: Renato Zero spettacolare e coinvolgente a Domenica In. Piaccia o no, è una star come se ne vedono sempre meno. #Domeni… - GiovanniVerdoli : RT @IlPaoloGiordano: Renato Zero spettacolare e coinvolgente a Domenica In. Piaccia o no, è una star come se ne vedono sempre meno. #Domeni… - paola124291 : #Renato Zero a Domenica In. Uno dei pochi che mi emoziona davvero. Come artista, come autore, come cantante, come u… - Nunambro1 : Sto guardando (non lo faccio mai) “Domenica in”con mia moglie. Renato Zero mi commuove ancora come forse nessuno ci… -