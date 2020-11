Corso Umberto: scippa la borsa ad una donna, arrestato (Di lunedì 30 novembre 2020) I poliziotti, mentre raggiungevano il posto, hanno visto in via Marvasi una donna che stava rincorrendo un giovane e, dopo averlo inseguito, lo hanno bloccato recuperando la borsa della vittima. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto Leggi su 2anews (Di lunedì 30 novembre 2020) I poliziotti, mentre raggiungevano il posto, hanno visto in via Marvasi unache stava rincorrendo un giovane e, dopo averlo inseguito, lo hanno bloccato recuperando ladella vittima. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto

Napoli: festa abusiva in hotel al corso Umberto. Multe per 19 persone

Nell’area comune della struttura, adibita a discoteca, vi erano diversi giovani intenti a ballare, tutti assembrati e privi della mascherina.

