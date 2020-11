Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 27-11-2020: la proposta indecente di Gemma (Di sabato 28 novembre 2020) Venerdì 27 novembre 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che è stata definita “epocale” da chi vi ha assistito. Come sempre si è partiti con Gemma Galgani, che aveva invitato Maurizio a casa sua con l’idea di andare oltre il bacio, ma lui ha fatto lo gnorri e l’ha portata fuori a cena. Tuttavia la dama del trono over gli ha strappato una cena – stavolta finalmente a casa da lei – in serata con la precisa idea di poter avere un approccio fisico che lui non ha disdegnato. Valentina, che la scorsa puntata ha smesso di frequentarlo perché non voleva competere con una 70enne, ha rivelato però che in un messaggio inviatole Maurizio scrive chiaramente che Gemma non gli interessa e la frequenta per avere il centro studio. Allora Maurizio svela gli altarini della dama, così si scopre che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020) Venerdì 27 novembreè stata registrata una nuova puntata diche è stata definita “epocale” da chi vi ha assistito. Come sempre si è partiti conGalgani, che aveva invitato Maurizio a casa sua con l’idea di andare oltre il bacio, ma lui ha fatto lo gnorri e l’ha portata fuori a cena. Tuttavia la dama del trono over gli ha strappato una cena – stavolta finalmente a casa da lei – in serata con la precisa idea di poter avere un approccio fisico che lui non ha disdegnato. Valentina, che la scorsa puntata ha smesso di frequentarlo perché non voleva competere con una 70enne, ha rivelato però che in un messaggio inviatole Maurizio scrive chiaramente chenon gli interessa e la frequenta per avere il centro studio. Allora Maurizio svela gli altarini della dama, così si scopre che ...

