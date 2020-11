Sardegna, il maltempo flagella la regione. I sindaci: “Chi è nelle zone a rischio si metta in salvo” (Di sabato 28 novembre 2020) Sardegna, il maltempo colpisce la zona del nuorese provocando tre morti. Ci sarebbe anche un disperso. Il maltempo in Sardegna continua a destare delle forti preoccupazioni: tre morti, un disperso è questo il bilancio attuale nel nuorese, la zona particolarmente colpita dalle forti piogge che hanno cagionati danni notevolissimi, come si evince dalla foto sopra L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020), ilcolpisce la zona del nuorese provocando tre morti. Ci sarebbe anche un disperso. Ilincontinua a destare delle forti preoccupazioni: tre morti, un disperso è questo il bilancio attuale nel nuorese, la zona particolarmente colpita dalle forti piogge che hanno cagionati danni notevolissimi, come si evince dalla foto sopra L'articolo proviene da YesLife.it.

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - DPCgov : ????#AllertaROSSA, #domenica29novembre, su gran parte della Sardegna ????#AllertaARANCIONE in Calabria, Puglia e Sardeg… - zazoomblog : Maltempo in Sardegna morti e dispersi per frane e allagamenti - #Maltempo #Sardegna #morti #dispersi - libellula58 : RT @MMmarco0: A #Bitti, in Sardegna, 3 morti e 2 dispersi a causa del violento maltempo che sta colpendo la regione. Ieri la Protezione ci… -