Morata non basta, Juve fermata sull'1-1 a Benevento (Di sabato 28 novembre 2020) Benevento (ITALPRESS) – La Juventus sbatte contro il Benevento ed esce dallo Stadio Vigorito con un opaco 1-1. La squadra di Pirlo si porta in vantaggio con Morata, poi non ‘ammazzà la partita e si fa riprendere dalla perla di Letizia. Nella ripresa i campioni d'Italia in carica sono poco precisi e pagano l'assenza di Cristiano Ronaldo. I bianconeri vengono sorpassati dall'Inter, vincitore in casa del Sassuolo, e permettono alle varie Milan, Napoli & Co. di guadagnare qualcosa. Senza CR7, non convocato e lasciato a riposo, la Juve si affida al tandem d'attacco formato da Morata e Dybala. L'avvio promette bene per gli ospiti, che entrano assiduamente in area avversaria tramite fraseggi stretti, coinvolgendo più volte gli esterni. I bianconeri crescono con il passare dei minuti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020)(ITALPRESS) – Lantus sbatte contro iled esce dallo Stadio Vigorito con un opaco 1-1. La squadra di Pirlo si porta in vantaggio con, poi non ‘ammazzà la partita e si fa riprendere dalla perla di Letizia. Nella ripresa i campioni d'Italia in carica sono poco precisi e pagano l'assenza di Cristiano Ronaldo. I bianconeri vengono sorpassati dall'Inter, vincitore in casa del Sassuolo, e permettono alle varie Milan, Napoli & Co. di guadagnare qualcosa. Senza CR7, non convocato e lasciato a riposo, lasi affida al tandem d'attacco formato dae Dybala. L'avvio promette bene per gli ospiti, che entrano assiduamente in area avversaria tramite fraseggi stretti, coinvolgendo più volte gli esterni. I bianconeri crescono con il passare dei minuti e ...

Ma l'assenza del portoghese, concordata col diretto interessato, è pesata come un macigno sulle spalle dei bianconeri che non sono andati oltre l'1-1 ... In queste partite Morata ha fatto quattro gol, ...

ANTONIO GAZZILLO - Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions, la Juventus non è riuscita ad espugnare il Vigorito di Benevento, fermata sul pareggio dalla squadra di Inzaghi. I bia ...

