L’omaggio di Mastella agli operatori della Sanità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La gratitudine verso glisanitari è sempre forte anche in questa seconda ondata di pandemia. Due striscioni sono stati issati all’esterno dei due nosocomi sanniti, a Pacevecchia e al viale Principe di Napoli, al San Pio e al Fatebenefratelli per poter omaggiare con parole di coraggio e ringraziamento il personale sanitario in un momento difficile e complesso. Questi striscioni, voluti dal sindaco di Benevento Clementenel pieno dell’emergenzapandemia da Covid 19, sono dedicati ancora una volta al personale ospedaliero impegnato ad ostacolare il diffondersi dell’infezione. Gli striscioni recitano: “il sindaco e la sua amministrazione ringraziano mediciper il costante lavoro profuso in un periodo storico e drammatico per la nostra ...