Juric sbanca a casa del suo maestro Gasp | 2-0 Hellas

(Di sabato 28 novembre 2020) Brutto stop dell’Atalanta che frena nell’anticipo di Serie A dopo la notte magica in Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri, incontro l’Verona, steccano e lasciano la strada spianata agli scaligeri che approfittano e chiudono sul doppio vantaggio. Una gara eccezionale quella dicheindel. I veneti si sono portati in vantaggio con Veloso al 62? dopo un primo tempo chiuso in parità. Il raddoppio dell’arriva nel finale con Zaccagni che all’83’ raccoglie la sfera in area di rigore e calcia rasoterra sulla destra. Foto: twitter uff Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Stellare in Champions - dove solo mercoledì ha sbancato Anfield Road -, l'Atalanta di Gasperini stecca ancora in campionato, dove invece non vince da tre giornate e ha già incassato 3 sconfitte. Impeg ...L'Atalanta cade in casa, il Verona passa 0 - 2. Juric beffa Gasperini e sale al sesto posto in classifica, a quota 15.